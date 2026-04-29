'Etihad Rail' adıyla geliştirilen proje, toplamda yaklaşık 1.200 kilometrelik bir hat üzerinden ülkenin 7 emirliğini birbirine bağlayacak. Bu hat; başta Abu Dabi ve Dubai olmak üzere Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah ve Fujairah gibi önemli merkezleri kapsayacak.

Sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri hız ve süre avantajı. Yeni trenlerin saatte 200 kilometreye varan hızlara ulaşması beklenirken, özellikle Abu Dabi–Dubai hattında yolculuk süresinin yaklaşık 57 dakikaya kadar düşeceği ifade ediliyor. Bu da günlük iş ve turistik seyahatler için büyük bir kolaylık anlamına geliyor.

SADECE HIZ DEĞİL, KONFOR DA SUNACAK

Projede kullanılacak trenler yalnızca hızlı değil, aynı zamanda konfor odaklı olacak. Modern tasarıma sahip vagonlarda geniş koltuklar, Wi-Fi bağlantısı, şarj üniteleri ve farklı seyahat sınıfları yer alacak. Böylece tren yolculuğunun, uçak ve özel araçlara güçlü bir alternatif haline gelmesi hedefleniyor.

Aslında sistemin yük taşımacılığı ayağı halihazırda aktif durumda. 2023’ten bu yana çalışan yük trenleri sayesinde karayollarındaki ağır araç trafiği azaltılırken, lojistik süreçler daha verimli hale getirildi. Yolcu taşımacılığıyla birlikte bu etkinin çok daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.

Çölün ortasından geçen bu dev demiryolu hattı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ulaşım anlayışını baştan sona değiştirmeye hazırlanıyor. Açılışla birlikte hem günlük hayat hem de ülke ekonomisi için yeni bir dönem başlayacak.