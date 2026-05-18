Yaklaşık 500 milyar dolarlık bütçeye sahip mega proje, geleceğin şehri olarak tanıtılıyor. Çöl boyunca düz bir hat şeklinde uzanacak The Line projesinde otomobil yolları bulunmayacak. Ulaşımın tamamen yüksek hızlı raylı sistemler ve yer altı ağları üzerinden sağlanması planlanıyor.

TÜNELLER YER ALTINDA DEV AĞ OLUŞTURACAK

Projede açılacak iki büyük tünelin, lojistik ve altyapı sistemleri için kullanılacağı belirtiliyor. Her biri yaklaşık 28 kilometre uzunluğa sahip olacak tünellerin, The Line’ın yer altındaki ulaşım ve teknik ağının önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

Uzmanlara göre proje kapsamında yalnızca üst yapılar değil, yer altında da dev bir mühendislik sistemi kuruluyor. Tünellerin enerji, veri transferi, lojistik ve hızlı ulaşım altyapıları için kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.

170 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

The Line projesinin tamamlandığında yaklaşık 170 kilometre uzunluğa ulaşması hedefleniyor. Aynalı dış cepheye sahip dev yapıların çöl boyunca tek çizgi halinde uzanacağı belirtilirken, şehirde milyonlarca kişinin yaşaması planlanıyor.

İlk etap çalışmaları yıllardır devam etse de proje maliyetleri, insan hakları tartışmaları ve inşaat sürecindeki zorluklar nedeniyle The Line sık sık gündeme geliyor. Buna rağmen Suudi Arabistan yönetimi projeyi ülkenin en önemli dönüşüm yatırımlarından biri olarak göstermeyi sürdürüyor.

2030’LU YILLARDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

NEOM projesinin bazı bölümlerinin 2030’a kadar kademeli şekilde açılması hedeflenirken, The Line’ın tamamının bitirilmesinin daha uzun sürebileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, proje tamamlanırsa bunun yalnızca bir şehir değil, modern mühendislik tarihinin en büyük altyapı girişimlerinden biri olabileceğini belirtiyor.