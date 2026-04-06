Çin’in kuzeybatısında yer alan ve dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Taklamakan Çölü, on yıllardır süren ağaçlandırma çalışmaları sonucunda net bir karbon yutağına dönüştü. Bilimsel veriler, çölün çevresine inşa edilen devasa yeşil kuşağın artık atmosferden saldığından daha fazla karbondioksit emdiğini gösteriyor.

60 MİLYARDAN FAZLA AĞAÇ DİKİLDİ

1978 yılında "Üç Kuzey Koruma Orman Kuşağı" (Büyük Yeşil Duvar) programı kapsamında başlatılan proje, çölleşmeyi durdurmayı amaçlıyordu. 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 3.046 kilometre uzunluğundaki kesintisiz yeşil kuşak, Taklamakan Çölü'nü tamamen çevreledi. Projenin başlangıcından bu yana bölgeye 60 milyardan fazla ağaç ve çalı dikildiği belirtildi.

BİRDEN FAZLA DEĞİŞİM YAŞANDI

Hükümet verileri ve bağımsız araştırmalar, Çin'in genel orman varlığının 1949'daki %10 seviyesinden günümüzde %25'in üzerine çıktığını ortaya koyuyor. Özellikle Taklamakan çevresindeki yerel iklimde şu somut değişimler gözlemlendi:

Yağış Oranı: Yıllık ortalama yağış miktarı 53 milimetreden 110 milimetreye yükseldi.

Kum Fırtınaları: Kum fırtınası görülen gün sayısı yılda 150’den 50’ye düştü.

Toz Emisyonu: 2000'li yılların başından bu yana toz emisyonları üçte bir oranında azaldı.

YAĞIŞLI DÖNEMDE FOTOSENTEZ HIZI ARTIYOR

California Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) tarafından yürütülen çalışma, Temmuz ve Eylül ayları arasındaki yağışlı dönemde bitki örtüsünün fotosentez hızının arttığını kanıtladı. Uydu verileri, bu dönemde çöl üzerindeki karbondioksit seviyesinin, kurak mevsime oranla milyonda 3 parça (3 ppm) daha düşük olduğunu tespit etti.

Bölgedeki çiftçiler için bu dönüşüm, kum fırtınalarının tarım ürünlerine verdiği zararın azalması ve hava kalitesinin artması anlamına geliyor. Uzmanlar, bu yerel başarının küresel iklim kriziyle mücadelenin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.