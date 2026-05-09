Çin’in 1980’li yıllardan bu yana yürüttüğü ve yaklaşık 78 milyar ağacın dikildiği devasa ağaçlandırma projesinin, ülkenin su dengesi üzerinde ciddi yan etkilere yol açtığı saptandı. Wirtualna Polska’nın aktardığına göre, Cezayir yüzölçümü kadar bir alanı kapsayan bu ekolojik girişim, belirli bölgelerde su kaynaklarının kritik seviyeye gerilemesine neden oldu.

HİDROLOJİK DENGE BOZULUYOR

Tianjin, Utrecht ve Çin Tarım Üniversitelerinden araştırmacıların yürüttüğü analizler, kitlesel ağaçlandırmanın topraktan buharlaşma ve bitki terlemesi sürecini hızlandırdığını ortaya koydu. Bilimsel verilere göre bu durum, nemin Tibet Platosu’na kaymasına yol açarken, ülke topraklarının %74’ünü oluşturan doğu ve kuzeybatı bölgelerinde su kıtlığı riskini artırdı.

Çalışmada öne çıkan temel bulgular şunlar:

Çayırların ormana dönüştürülmesi yağışı artırsa da genel su dengesini olumsuz etkiliyor.

Çin nüfusunun %46’sının bulunduğu kuzey bölgeleri, toplam su rezervlerinin yalnızca %20’sine sahip; bu durum su stresini derinleştiriyor.

Gelecekteki ağaçlandırma projelerinin, tarım ve içme suyu krizine yol açmaması için hidrolojik döngüdeki değişimler dikkate alınarak planlanması gerektiği vurgulandı.