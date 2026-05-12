Suudi Arabistan’ın Nefud Çölü’nde yer alan antik Cübbe (Jubbah) şehri, kurak coğrafyanın ortasında sunduğu tarımsal süreklilik ve zengin arkeolojik mirasıyla dikkat çekiyor. NASA Dünya Gözlemevi ve bilimsel kaynaklarca paylaşılan verilere göre bölge, hem jeolojik yapısı hem de binlerce yıllık geçmişiyle Arap Yarımadası’nın iklimsel dönüşümüne ışık tutuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN ÖRNEĞİ

Nefud Çölü’nün sular altında kalmış eski bir göl havzasında konumlanan Cübbe, çevresindeki yüksek kum tepelerine rağmen varlığını koruyor. Bölgenin en önemli coğrafi unsuru olan 1.264 metre yüksekliğindeki Cebal Ümmü Sinman dağı, devasa kütlesiyle bir "rüzgar gölgesi" oluşturarak şehri çöl fırtınalarından koruyor.

Uydu görüntülerinde parlak yeşil dairesel alanlar olarak seçilen bölge, yeraltı su kaynaklarını kullanan merkezi pivot sulama sistemleri sayesinde tarımsal üretimini sürdürüyor. Bu durum, aşırı kurak bir bölgede sürdürülebilir tarımın nadir örneklerinden biri olarak kaydediliyor.

10 BİN YILLIK ARKEOLOJİK MİRASA İŞARET EDİYOR

Cübbe, tarımsal öneminin yanı sıra dünyanın en zengin kaya sanatı alanlarından biri kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgede; kayalık alanlara yayılmış yaklaşık 5.500 antik yazıt. Leopar, devekuşu ve 1.000’den fazla deve figürünü içeren 2.000 adet tasvir var. Bu eserlerin en az 10.000 yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

SU KAYNAKLARINI UZUN SÜRE MUHAFAZA ETTİ

Bilimsel araştırmalar, Arap Yarımadası’ndaki çoğu gölün yaklaşık 5.000 yıl önce kuruduğunu, ancak Cübbe’nin sahip olduğu mikroklimatik özellikler sayesinde su kaynaklarını çok daha uzun süre muhafaza ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, bölgenin antik çağlarda kurak alanları aşmaya çalışan insan popülasyonları için hayati bir "mola noktası" ve göç rotası işlevi gördüğünü belirtti.

