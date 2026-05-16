Namibya, Umman ve Suudi Arabistan’ın kurak bölgelerinde jeologlar, antik mermer ve kireç taşı katmanlarının derinliklerinde alışılmadık mikroskobik tüneller tespit etti. Indian Defence Review tarafından aktarılan bilgilere göre, bu fosilleşmiş yapılar kayaların yüzeyinde görünmezken ancak laboratuvar ortamında alınan cilalanmış kesitlerde saptanabiliyor.

Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden Profesör Cees Passchier liderliğindeki araştırma ekibi, tünellerin karbonatlı kayaçları metabolize edebilen ve henüz sınıflandırılmamış bir endolitik mikroorganizma türü tarafından oluşturulduğunu öne sürdü.

HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Her bir tünel 1 milimetreden daha dar bir çapa sahipken, derinlikleri birkaç santimetreye kadar ulaşıyor. Tüneller dikey bir dizilimle, birbirine paralel ve eşit mesafelerde konumlanıyor. İç kaplamaların çevreleyen kayadan farklı olarak demir, manganez ve nadir toprak elementleri bakımından zayıf; ancak organik karbon, fosfor ve kükürt bakımından zengin olduğu belirlendi.

Tünellerin birbirini kesmeden ve belirli bir mesafeyi koruyarak büyümesi, araştırmacılar tarafından hücrelerin kimyasal değişimlere tepki verdiği "kemotaktik davranış" (mekansal kaçınma) olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, bu oluşumların sadece belirtilen üç bölgede bulunduğunu ve kesin sınıflandırma için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ÇÖLÜN ORTASINDA 3 BİN YILLIK BUZ TABAKASI BULUNDU

New Mexico eyaletindeki Bandera Volkanı’nda bulunan bir buz mağarasının, bölgedeki ekstrem çöl sıcaklıklarına rağmen 3.400 yıldır donmuş halde kaldığı açıklandı.

Mağara içindeki sıcaklığın binlerce yıldır istikrarlı bir şekilde sıfırın altında kalması, burayı "doğal bir buzdolabı" haline getirmiş durumda. Mağaraya sızan yağmur ve kar sularının içeri girer girmez donmasıyla oluşan buz tabakasının kalınlığının günümüzde 6 metreye ulaştığı kaydedildi.