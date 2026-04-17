Berlin yönetimi, kentin giderek büyüyen çevre kirliliği ve atık sorunuyla mücadele etmek amacıyla turistleri temizlik sürecine dahil edecek sıra dışı bir projeyi gündeme taşıdı.

"BerlinPay" adı verilen yeni turizm konsepti kapsamında, yaz aylarında şehri ziyaret eden turistlerin Spree Nehri ve çevresindeki çöpleri toplaması karşılığında çeşitli indirim kuponları ve avantajlarla ödüllendirilmesi planlanıyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag’daki başarılı uygulamalardan ilham alan bu modelle, bir yandan ziyaretçilere ekonomik tasarruf imkânı sunulurken, diğer yandan kentin ekolojik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

CEZALAR YÜKSELTİLDİ

Artı49'da yer alan habere göre, yerel yönetim, çevre temizliğini teşviklerle desteklerken kural ihlallerine yönelik yaptırımları da eş zamanlı olarak ağırlaştırıyor. Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, yere atılan tek kullanımlık bardakların cezası 250 Euro’ya, sokakta bırakılan evcil hayvan atıklarının cezası ise en az 80 Euro’ya yükseltildi.

Berlin Temizlik Kurumu’nun verileri, sadece 2025 yılında yasa dışı atıkların bertaraf edilmesi için belediye bütçesinden 13 milyon Euro harcandığını ortaya koyarken, bu yüksek maliyetlerin kontrol altına alınması için denetim ekiplerinin kapasitesi de artırılıyor.

Kent genelinde görev yapacak olan ve "çöp şerifleri" olarak adlandırılan denetçilerin sayısının kısa süre içinde 68’e çıkarılması ve özellikle sigara izmariti gibi küçük ölçekli kirliliklere odaklanılması bekleniyor.