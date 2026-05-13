Londra’nın güneyinde yer alan Sutton, sosyal medyada uzun süredir 'çöplük' yorumlarla anılmasına rağmen yapılan yeni bir değerlendirmede “İngiltere’nin en çekici mahallesi” unvanını elde etti.

John D Wood & Co tarafından hazırlanan kapsamlı analizde, ülke genelinde 54 farklı yerleşim bölgesi güvenlik, yaşam kalitesi, yeşil alanlara erişim, sosyal imkânlar ve topluluk yapısı gibi birçok kriter üzerinden değerlendirildi. Sutton, bu sıralamada Chester ve Durham gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

GÜVENLİ BÖLGELER ARASINA GİRDİ

Araştırmada özellikle bölgedeki düşük seviyedeki antisosyal davranış oranı dikkat çekti. 1.000 kişi başına 15,6 olay raporu ile Sutton, güvenlik açısından görece sakin bölgeler arasında gösterildi. Ayrıca bölgedeki yüksek ev sahipliği oranı da (%65) istikrarlı yerleşim yapısının bir göstergesi olarak öne çıktı.

Yeşil alan erişimi de sıralamada belirleyici faktörlerden biri oldu. Sutton’da 1.000 metre yarıçap içinde ortalama 5,84 halka açık bahçe ve park bulunması, bölgeyi özellikle aileler ve uzun vadeli yaşam planı yapanlar için cazip hale getirdi.

ŞEHİRDE DENGE ÖN PLANDA

Analiz, yalnızca güvenlik ve çevresel faktörleri değil, aynı zamanda kafe, pub, topluluk merkezleri ve yerel etkinliklerin yoğunluğunu da dikkate aldı. Sutton, bu alanlarda da dengeli bir performans sergileyerek toplam “mahalle çekicilik endeksi” puanında Londra’nın bazı lüks semtlerini bile geride bıraktı.

Kensington ve Chelsea ile Hammersmith & Fulham gibi geleneksel olarak yüksek yaşam maliyetleriyle bilinen bölgelerin önüne geçen Sutton, özellikle son dönemde “uygun fiyat + yaşam kalitesi” dengesi arayanların ilgisini çekiyor.

Uzmanlara göre bu sonuç, Londra’da artık yalnızca prestijli ve pahalı semtlerin değil, daha sakin ve erişilebilir bölgelerin de yaşam kalitesi açısından öne çıkmaya başladığını gösteriyor. Sutton ise bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.