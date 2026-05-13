Alman başkenti, özellikle turizm sezonunda kronikleşen çöp sorununa karşı ceza yöntemini bir kenara bırakarak "pozitif pekiştirme" modeline geçti. BerlinPay programı kapsamında, şehri ziyaret eden gezginler çevre dostu eylemlerde bulunmaları karşılığında dijital bonuslar kazanacak. Bu uygulama ile turistlerin sadece tüketici değil, kentsel temizliğin bir parçası olması hedefleniyor.

ÇEVRE DOSTU EYLEMLERE ÜCRETSİZ BİLET

Programın çalışma prensibine göre; sokaklardan çöp toplayan, yerel sosyal projelere destek veren veya kamusal alanların iyileştirilmesine katkı sağlayan turistler ödüllendirilecek. Toplanan bonuslar karşılığında katılımcılara müzelere ücretsiz giriş, restoranlarda indirimli yemekler ve özel şehir etkinliklerine katılım hakkı gibi avantajlar sunulacak. Benzer bir modelin daha önce Kopenhag’da "CopenPay" ismiyle başarıyla uygulandığı belirtiliyor.

ODAK NOKTASI SU KAYNAKLARI OLACAK

Bu yaz özel bir kampanya olarak başlatılan BerlinPay’in bu yılki ana teması "su turizmi" olarak belirlendi. Katılımcılar özellikle kentsel su kaynaklarının kıyılarındaki çöpleri temizleyerek şehrin ekolojik dengesine katkıda bulunacak. Program, turistlerin şehri keşfederken aynı zamanda yerel topluluk girişimlerine dahil olmalarını teşvik edecek şekilde tasarlandı.

TEMİZLİK MALİYETLERİ 13 MİLYON EUROYU AŞTI

Medya raporlarına göre, Berlin Belediyesi geçen yıl şehrin temizliği için toplam 13,1 milyon euro harcadı. Bu rakamın bir önceki yıla oranla ciddi bir artış göstermesi üzerine yetkililer, maliyetleri düşürmek ve seyahat anlayışını değiştirmek adına bu yönteme başvurdu. Şehir yönetimi, girişimin sadece ücretsiz hizmet sunmakla kalmayıp, turistler ile Berlin arasında daha bilinçli ve sorumlu bir bağ kuracağını öngörüyor.