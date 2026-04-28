Günlük hayatta çoğu zaman fark edilmeden çöpe atılan atıklar, artık yeni bir kazanç kapısına dönüşüyor. Geri dönüşümü teşvik etmek için geliştirilen bu sistem, hem çevreyi korumayı hem de vatandaşlara doğrudan gelir sağlamayı hedefliyor. Sokaklara yerleştirilen akıllı makineler sayesinde, basit bir alışkanlık ekonomik fırsata dönüşürken şehir yaşamında da dikkat çeken bir değişim başlıyor.

Sistem basit bir mantıkla çalışıyor. Plastik, metal ve benzeri atıklar makineye bırakılıyor, karşılığında ise kullanıcıların hesabına anında ödeme yapılıyor. Bu ödemeler, ülkede oldukça yaygın kullanılan Pix sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

ANINDA ÖDEME SİSTEMİYLE 7/24 KULLANIM

Pix altyapısı sayesinde kullanıcılar günün her saatinde ödeme alabiliyor. Hafta sonu ya da resmi tatil fark etmeksizin çalışan sistem, nakit ihtiyacını azaltırken dijital ödeme alışkanlığını da güçlendiriyor.

Uygulama yalnızca bireysel kazanç sağlamıyor. Aynı zamanda şehirde geri dönüşüm oranlarını artırmayı, çevre kirliliğini azaltmayı ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

MOBİL ÜNİTELER YOLDA

Yetkililer projeyi genişletmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Planlara göre sabit makinelere ek olarak farklı noktalara taşınabilecek mobil üniteler de devreye alınacak. Böylece sistemin daha fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.

Yeni uygulama, geri dönüşümün yalnızca çevresel bir sorumluluk olmaktan çıkıp doğrudan ekonomik değere dönüşebileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle şehirlerde atık yönetimi konusunda alternatif çözümler arayan yerel yönetimler için dikkat çekici bir model sunuyor.