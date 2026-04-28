Bölgede yer alan onlarca yuvarlak ve çatlak görünümlü taş yapılar, ilk bakışta birer yumurtayı andırıyor. Hatta bazıları kırılmış gibi görünmesi nedeniyle 'içinden bir şey çıkmış' izlenimi veriyor. Bu yüzden alan, ziyaretçiler tarafından uzun süredir gizemli bir yer olarak görülüyor.

Ancak bu etkileyici görüntünün ardında bilimsel bir açıklama yatıyor. Uzmanlara göre bu oluşumlar, milyonlarca yıl süren erozyon ve tortul kaya süreçlerinin sonucu. Rüzgar, yağmur ve zamanın etkisiyle şekillenen bu kayalar, bugün gördüğümüz ilginç formuna kavuşmuş durumda.

Bölge aynı zamanda 'badlands' olarak adlandırılan, aşınmanın yoğun olduğu arazilerden biri olarak biliniyor. Bu tür alanlarda farklı şekillerde kaya yapılarının oluşması oldukça yaygın. Ancak Bisti bölgesindeki bu 'yumurta benzeri' oluşumlar, görünümü nedeniyle diğerlerinden ayrılıyor.

Uzmanlar, buranın tamamen doğal bir jeolojik oluşum olduğunu vurgularken, görüntülerin sosyal medyada sık sık 'dünya dışı bir yapıya' benzetilmesinin de bu ilginç şekillerden kaynaklandığını belirtiyor.

Sonuç olarak, 'uzaylı yumurtası' gibi görünen bu oluşumlar aslında doğanın milyonlarca yıllık çalışmasının bir ürünü. Yine de ortaya çıkan manzara, görenlere adeta başka bir gezegendeymiş hissi yaşatmaya devam ediyor.