Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çorum'un Bayat ilçesinde sabah saatlerinde sarsıntı kaydedildi. AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre, merkez üssü Bayat ilçesi olan deprem saat 10.20'de gerçekleşti.
Meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4 olarak ölçülürken, bölgede durum değerlendirmesi ve ilk incelemelerin başlatıldığı bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Bayat (Çorum)
Tarih:2026-04-08
Saat:10:20:13 TSİ
Enlem:40.83639 N
Boylam:34.16472 E
Derinlik:11.01 km
