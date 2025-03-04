Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran temsilcisi Esteghlal ile oynadığı maça çıkmadı. Bu gelişme, Ronaldo'nun geçen ay Tahran ekibi Persepolis'e karşı da sahaya çıkmamasını akıllara getirdi. Durumun; 40 yaşındaki süper yıldızın İran'da '99 kırbaç cezasına' çarptırıldığıyla ilgili olduğu iddiaları hızla yayıldı.

Ancak İran Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun İran'da herhangi bir cezayla karşı karşıya olmadığı belirtildi.

RONALDO'NUN İRAN'DA SUÇ İŞLEDİĞİ İDDİASI

2023 yılında Cristiano Ronaldo, İranlı ressam Fatima Hamami ile bir araya gelmiş ve kendisine sarılıp öpmüştü. İran yasalarına göre evli bir kadına dokunmak zina sayıldığı için Ronaldo'nun ceza alacağı iddia edilmişti. Ancak İran yetkilileri, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

İran Büyükelçiliği'nden bir sözcü, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "İran'da hiçbir uluslararası sporcu hakkında mahkeme kararı çıkarılmamıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ronaldo'nun Hamami ile olan buluşmasının "samimi ve insani" bir hareket olduğunu belirtti.

RONALDO'NUN MAÇA ÇIKMAMA SEBEBİ BELLİ OLDU

Suudi Arabistan basınına göre Ronaldo'nun maça çıkmama sebebi ise tamamen fiziksel yorgunluk. Al-Nassr, İran deplasmanında Esteghlal ile 0-0 berabere kalırken, Ronaldo'nun yerine Aston Villa'dan transfer edilen Jhon Duran forma giydi.

FATİMA HAMAMİ: "BİZİM ŞİKAYETİMİZ YOK"

Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen suçlamalara ressam Fatima Hamami de tepki gösterdi. "İşsiz avukatlar, benim ve ailemin izni olmadan Ronaldo'ya suçlamalar yöneltti" diyen Hamami, "İran'da beni kucakladığı için suç işlediği söyleniyor ama bizim hiçbir şikayetimiz yok. Ronaldo'nun bana sevgisi ve dostluğu vardı, kötü bir niyeti yoktu. Ailem ve ben, Cristiano hakkında yapılan bu suçlamaları tamamen reddediyoruz" diye konuştu.