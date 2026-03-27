Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile WEF Üst Düzey Yöneticisi Alois Zwinggi de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock Başkanı Laurence D. Fink’i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti” ifadesine yer verildi.

