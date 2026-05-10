Son yıllarda Türkiye'nin en büyük sorunları arasında gösterilen 'yasa dışı bahis ve kumar' sorunu için tarihi bir adım atılıyor.



Türkiye'nin 81 ilinde görevli savcılıklar tarafından gerçekleştirilen operasyonların ardından, yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları da incelemeye alındı.



İllegal şekilde bahis ve kumar oyunlarının oynatıldığı platformlara üye olan ve bu sitelere para yatırarak bahis ya da kumar faaliyetine katılan 3 milyon 173 bin kullanıcıya adli para cezası uygulanacak.



3 MİLYON 173 BİN KİŞİYE PARA CEZASI KESİLECEK



Gazeteci Murat Ağırel, soruşturmalar sonucunda bugüne kadar sistemde kayıtlı yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcı verisine ulaşıldığını, bu kişilerden 3 milyon 173 bininin kimlik bilgilerini (TC Kimlik Numarası) net bir şekilde tespit edildiğini belirtti. Ayrıca operasyon kapsamında, para transferlerinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma ve 52 binden fazla para çekme hesabı mercek altına alındı.



Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri de yasa dışı bahis oynayanların kimlikleri oldu. Tespit edilen 3 milyon kişi arasında sadece sıradan vatandaşlar değil; futbol, basketbol ve voleybol dünyasından tanınmış sporcular ile kulüp yöneticilerinin de bulunduğu iddia ediliyor. Yetkililer, kimlikleri ve telefon numaraları belirlenen tüm bu kişilere yönelik yasal sürecin başladığını ve kısa süre içinde ciddi cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.



100 BİN TL İLA 400 BİN TL ARASINDA CEZA ÖNGÖRÜLÜYOR



Yürürlükte olan yasalara göre Türkiye'de yasa dışı bahis oynamak 'suç' değil 'kabahat' olarak görülmekte ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezalandırılmakta.



2026 yılında yasa dışı bahis ya da kumar oynamanın cezası ise fiilin boyutuna göre 100 bin TL ila 400 bin TL arasında değişmekte.