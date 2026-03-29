Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda 1923-1935 yılları arasında tescillenen ve büyütülen Aydın – Muğla arasındaki karayolunun Çine ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi yakınlarında bugün elde kalan Cumhuriyetin ilk kilometre taşınını tescil edilerek koruma altına alınması istendi. Üzerinde 53 yazan ve 1928 Harf Devrimi’Nden sonra konulduğu belirtilen numaralı tarihi karayolu taşının tescil edilmesi ve korunması istendi.

AESki Aydın Muğla yolunun Cumhiriyetin ik yıllarında resmileştirildiğini , Cumpuriyetin ilk yıllarınadik ilk alt yapı hamlelerinden biri olduğu ve taşın bölgesel ulaşım tarihine ışık tuttuğu, tescil edilmediği takdirde yok olacağı belirtildi.

Tarihçi ve araştırmacı Arif Ali Uyguç tarafından ortaya çıkarılan fotoğraftaki tarihi taşın tescil edilmesi durumunda yol, inşaat, tarla çalışması sırasında koruma zorunluluğu doğacağı ve üzerine yazı yazmanın kırmanın suç olacağı belirtildi.