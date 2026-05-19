Tekirdağ Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Çorlu gişeleri mevkisinde gerçekleştirdikleri rutin yol kontrolleri sırasında kapalı kasa bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, çuvallar içerisine doldurulmuş yüklü miktarda sakatat olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Soğutucu ve etiket yok, fatura sahte, etiket bulunmuyor
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarının araçta yaptığı teknik incelemede skandal detaylar ortaya çıktı. Toplam 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki sakatatın taşındığı araçta hiçbir soğutucu sistemin bulunmadığı ve gıda taşımacılığı hijyen kurallarının tamamen ihlal edildiği belirlendi.
Ürünlerin üzerinde menşeini gösteren herhangi bir etiket yer almazken, sürücünün ibraz ettiği fatura ile araçtaki sakatat miktarı birbirini tutmadı. El konulan 1,2 ton sakatat, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık bertaraf tesisine götürülerek imha edildi. Sürücü ve araç sahiplerine idari para cezası uygulandı.