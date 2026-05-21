Yaklaşık 15 kilometre uzunluğa ulaşan dev yığın, Avrupa’nın açık alandaki en büyük tuz ve potasyum birikimleri arasında gösteriliyor. Bölgedeki madencilik çalışmaları sırasında ortaya çıkan tuzlu kalıntılar yıllarca aynı noktada toplandı. Uzaktan bakıldığında ise ortaya yapay bir dağı andıran dev beyaz bir görüntü çıktı.

Dev beyaz yığının büyük kısmı, geçmiş yıllarda bölgede yürütülen madencilik faaliyetleri sırasında oluştu. Son dönemde ise yeni tuz birikiminin önüne geçmek için çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Bölgede artık tuz birikimi yapılmıyor.

YAĞMURLARLA NEHRE KARIŞIYOR

Uzmanlara göre asıl risk yağışlı dönemlerde ortaya çıkıyor. Yağmur sularının tuzlu yüzeyle temas etmesiyle oluşan yüksek tuz oranlı sıvının toprağa sızdığı ve bölgedeki su kaynaklarına ulaştığı belirtiliyor. Özellikle Llobregat Nehri için yıllardır alarm veriliyor.

Barcelona Üniversitesi’nde yapılan bazı araştırmalarda, bölgedeki yer altı sularında deniz suyundan dört kat daha yüksek tuz oranı tespit edildiği aktarıldı. Uzmanlara göre bu durum hem tarım alanlarını hem de içme suyu kaynaklarını tehdit ediyor.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ YILLARDIR TEPKİ GÖSTERİYOR

Çevre örgütleri ve bölge halkı, dev tuz dağının yıllarca kontrolsüz şekilde büyüdüğünü savunuyor. Avrupa Birliği’nin geçmiş yıllarda bölgede faaliyet gösteren şirketlerden çevresel etkilerin azaltılmasını istediği, ancak buna rağmen yapının hâlâ bölgenin en büyük çevre tartışmalarından biri olduğu belirtiliyor.

Öte yandan bölgede faaliyet gösteren şirketlerin, tuzlu sızıntıları kontrol altında tutabilmek için özel kanallar ve toplama sistemleri kurduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre ise yıllardır oluşan dev birikimin tamamen ortadan kaldırılması oldukça uzun ve maliyetli bir süreç gerektiriyor.