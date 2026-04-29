Vietnam’da Dai Nam Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Nguyen Tuan Anh, 19 Nisan’da arkadaşlarıyla birlikte başkent Hanoi’nin yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde yer alan Tam Dao Dağı’na tırmanmak için yola çıktı. 10 kişilik ekip ve rehberleri, yaklaşık yedi saat süren zorlu yürüyüşün ardından öğleden sonra zirveye ulaşmayı başardı. Ancak asıl tehlike, dönüş yolunda kendini göstermeye başladı.

KARANLIĞIN ORTASINDA TEK BAŞINA KALDI

Yeterli yürüyüş deneyimi olmayan Anh, bunaltıcı sıcaklığın etkisiyle yorulup mola verdiği sırada gruptan uzaklaştı. İnişte tek bir rota olduğunu düşünerek ilerlemeye devam eden genç, kısa süre sonra patikayı kaybetti. Telefonunun da çekmemesiyle yönünü tamamen yitiren Anh, kendini bölgenin en zorlu noktalarından birinde buldu. Sarp kayalıkları, yoğun orman örtüsü ve aniden çöken sisle bilinen dağda gece bastırınca, hayatta kalmak için bir dere kenarındaki kaya oyuntusuna sığınmak zorunda kaldı.

37 SAATLİK HAYAT MÜCADELESİNİN SIRRI

Genç adamın yanında ne bir acil durum ekipmanı ne de profesyonel erzak bulunuyordu. Çantasında sadece Güney Kore menşeli bir çikolatalı atıştırmalık vardı. 37 saat boyunca bu ürünü küçük parçalara bölerek tüketen Anh, enerjisini bu şekilde korumaya çalıştı. Susuz kalmamak için ise sığındığı kaya oyuntusunun yanından akan dere suyunu içerek yaşam mücadelesini sürdürdü.

SAATLER SONRA GELEN MUCİZE

Anh’ın kampa dönmediğini fark eden arkadaşları, aynı gün akşam saatlerinde durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, asker ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. İki gün süren yoğun çalışmaların ardından 21 Nisan sabahı ekiplerin seslenişine bir yanıt geldi. Anh bulunduğunda oldukça bitkin görünüyordu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇANTASINDAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Ekipler gence ulaştığında dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı: Anh’ın sırt çantasında hâlâ açılmamış dört paket çikolatalı atıştırmalık bulunuyordu. Kurtarma operasyonunun ardından genç adam, günlerdir haber bekleyen ve gözyaşlarına boğulan annesine kavuştu. Bu sıra dışı hayatta kalma hikayesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı bu tür atıştırmalıkların 'beklenmedik bir hayatta kalma desteği' olabileceğini dile getirdi.