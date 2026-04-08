Çin’in güneybatısındaki sarp kayalıklar arasında, sislerin içinden yükselen devasa bir gölge, modern mühendisliğin sınırlarını yeniden tanımlıyor. Adını altından akan nehirden alan Beipanjiang Köprüsü, 565 metrelik baş döndürücü yüksekliğiyle sadece bir ulaşım projesi değil; insan azminin doğaya kazınmış dikey bir zaferi olarak yükseliyor.

ÜÇ EYFEL KULESİ YÜKSEKLİĞİNDE

Gözlerinizi kapatın ve Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’ni hayal edin. Şimdi bu kuleden üç tanesini üst üste koyun. İşte Beipanjiang’ın asfaltına ulaştığınızda, yerin tam 565 metre üzerindesiniz demektir. Bu yükseklik, yaklaşık 200 katlı bir gökdelenin en üst katında araç sürmekle eşdeğer. Mühendisler, bu devasa yapıyı inşa ederken beton blokları vadi tabanından yukarı taşımak yerine, dağların zirvelerine kurulan özel raylı sistemlerle parçaları bulutların arasından merkeze doğru sürdüler.

DAĞI DELEN KÖPRÜ

Sürücüler için Beipanjiang, kelimenin tam anlamıyla "dağı delen" bir deneyim sunuyor. Yolculuk, kilometrelerce uzunluktaki karanlık tünellerin içinde başlıyor. Guizhou ve Yunnan eyaletleri arasındaki mesafeyi 4 saatten 1 saate indirerek bölgenin kaderini değiştiriyor. Eskiden aşılması imkansız görünen bu derin vadi, artık dakikalar içinde geçilen bir "gökyüzü bulvarı" haline gelmiş durumda.