Doğada yalnızca çaşır otunun bir yıl önceden kuruyan ve çürüyen kökleri üzerinde büyüme özelliği gösteren bu özel mantar türü, istiridye mantarı ailesine mensup bulunuyor. Karların erimesinin ardından nisan ve haziran ayları arasında olgunlaşan çaşır mantarı, hem lezzeti hem de zorlu toplama şartları nedeniyle yüksek ekonomik değer taşıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı olan mantar, toplama döneminde yoğun talep görüyor.

1500 İLA 2500 METRE RAKIMDA YETİŞİYOR

Türkiye'de en yoğun olarak Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli, Sivas ve Toroslar'ın yüksek kesimlerinde görülen bu tür, genellikle 1500 ile 2500 metre rakımlı dağlık alanlarda bulunuyor. Doğal ortamlarda insan müdahalesi olmadan yetişmesi, çaşır mantarının besin değerini ve saflığını korumasını sağlıyor. Coğrafi yapı nedeniyle dik yamaçlarda ve kayalık bölgelerde aranan mantar, bölge halkı tarafından uzun süren yürüyüşlerin ardından toplanarak şehirlere ulaştırılıyor.

YÜKSEK BESİN DEĞERİ BULUNUYOR

Çaşır mantarı, yüksek protein içeriği sayesinde et tüketmeyen veya alternatif protein desteği almak isteyen bireyler için nitelikli bir besin kaynağı olarak kabul ediliyor. Yapısında barındırdığı selenyum, potasyum ve B vitaminleri ile bağışıklık sistemini güçlendirici etkiler sunan mantar, kalp sağlığını da doğrudan destekliyor. Düşük kalori oranı ve düşük glisemik indeksi, bu bitkisel kaynağı özellikle kan şekerini düzenlemek isteyen diyabet hastalarının beslenme listelerinde üst sıralara taşıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENFEKSİYONLARLA MÜCADELE EDİYOR

Sindirim sistemi sağlığı üzerinde de olumlu etkileri tescillenen çaşır mantarı, bağırsak florasını destekleyen bileşenler barındırıyor. Sahip olduğu antibakteriyel özellikler sayesinde vücuttaki enfeksiyon ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan bu doğal ürün, geleneksel mutfak kültüründe şifalı bir gıda olarak yer buluyor. Hem taze olarak tüketilen hem de kurutularak kış ayları için saklanan mantar, besleyici yapısıyla tıp ve beslenme uzmanlarının da dikkatini çekiyor.