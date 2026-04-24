

Türkiye’nin sert coğrafyasına inat, yüksek rakımlı dağların yamaçlarında kendiliğinden yetişen kuşburnu, Gümüşhane için sadece bir bitki değil, aynı zamanda şehrin en güçlü ekonomik simgelerinden biridir.

Gen merkezi olarak kabul edilen bu kadim topraklarda yetişen kuşburnu, aromasındaki yoğunluk ve içerdiği yüksek C vitamini oranıyla diğer bölgelerden keskin bir şekilde ayrılıyor. Köylülerin binbir emekle, dikenli dallar arasından tek tek topladığı bu küçük turuncu meyveler, Gümüşhane’nin sanayileşme yolculuğunda da lokomotif görevi görüyor.

İLAÇLAMA YA DA GÜBRELEME GEREKTİRMİYOR

Gümüşhane, kuşburnu tür çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin noktalarından biri olarak literatürde yer alıyor. Şehrin yüksek rakımlı, temiz havası ve kendine has toprak yapısı, meyvenin karakteristik özelliklerini belirleyen en temel unsurlar arasında bulunuyor. Tamamen organik ve yabani ortamlarda yetişen bu meyve, herhangi bir zirai ilaçlama ya da gübreleme gerektirmeden en saf haliyle sofralarımıza kadar ulaşıyor.

Hasat mevsimi geldiğinde Gümüşhane dağlarında hummalı bir çalışma başlar. Toplanan binlerce ton taze kuşburnu, şehirdeki modern tesislerde işlenerek marmelat, nektar ve çay gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. 2026 yılı piyasa verilerine göre, kurutulmuş kaliteli bir kuşburnunun kilogram fiyatı kalitesine göre 350 TL ile 550 TL arasında alıcı bulurken, işlenmiş ürünlerin katma değeri bu rakamı çok daha yukarı taşıyor.

ŞİFASI SINIRLARI AŞTI

Gümüşhane’nin bu turuncu mirası, yerel bir lezzet olmaktan çıkıp küresel bir marka haline geldi. Gümüşsu gibi köklü yerel markaların öncülüğünde yürütülen pazarlama stratejileri sayesinde, kuşburnu ürünleri bugün dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinden Amerika ve Avustralya’ya kadar geniş bir coğrafyada Gümüşhane markalı kuşburnu ürünlerini raflarda görmek mümkün.