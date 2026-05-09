Çin, lojistik stratejisinde dönüm noktası olarak nitelendirilen 134 kilometre uzunluğundaki Pinglu Kanalı inşaatında kritik aşamaları geride bırakıyor. Okyanus gemilerinin iç kesimlere doğrudan erişimini sağlamak amacıyla tasarlanan devasa proje, nehir yollarını uluslararası deniz otoyollarına dönüştürmeyi hedefliyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ EŞİK

Planlamalara göre 2026 yılının sonunda faaliyete geçmesi beklenen projede, geçtiğimiz günlerde stratejik bir ilerleme kaydedildi. Kanal üzerinde yapılması planlanan 27 geçitten biri olan Jikai Köprüsü trafiğe açıldı. Yetkililer, bu gelişmenin bölgedeki altyapının kargo taşımacılığına hazır hale geldiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

SU ASANSÖRÜ TEKNOLOJİSİYLE 65 METRELİK KOT FARKI AÇILACAK

Pinglu Kanalı, mühendislik açısından sahip olduğu karmaşık şölye (kilit) sistemleriyle dikkat çekiyor. Güzergah üzerindeki 65 metrelik su seviyesi farkı, "su asansörü" sistemiyle aşılacak. Bu sistemde gemiler; suyun seviyesinin yükseltildiği veya alçaltıldığı özel kapalı bölmelere alınarak farklı yükseklikteki kanallara aktarılacak.

BİR KORİDOR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut rotaların yaklaşık 560 kilometre kısalacağı öngörülüyor. Yayınlanan raporlara göre, kısalan mesafeler ve azalan yakıt tüketimi sayesinde yıllık bazda 750 milyon dolardan fazla ekonomik tasarruf sağlanması hedefleniyor. Şu an itibarıyla %90 oranında finansmanı tamamlanan proje, Çin ile Güneydoğu Asya arasındaki ticari bağları güçlendirecek bir koridor olarak görülüyor.

Ekonomik kazanımların yanı sıra proje, ekosistem üzerindeki etkileri nedeniyle bilim dünyasında tartışmalara yol açıyor. Proje yürütücüleri, biyoçeşitliliği korumak adına 36 koruma bölgesi ve özel balık geçitleri inşa edildiğini açıklasa da, Water dergisinde yer alan bazı çalışmalar ekolojik dengenin bozulabileceği uyarısında bulundu.