Dubai merkezli mimarlık ofisi Znera Space, küresel ticaret yollarını yeniden şekillendirecek stratejik bir altyapı konsepti geliştirdi. "Birlik Boğazı" (Strait of Unity) adı verilen proje, Birleşik Arap Emirlikleri topraklarını boydan boya geçerek Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlamayı amaçlıyor.

PROJENİN AMACI ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda olması planlanan bu su yolu, bölgedeki deniz trafiği için kritik bir alternatif oluşturacak. Projenin temel amacı, gemilerin mevcut dar geçitleri kullanmadan doğrudan açık denize ve limanlara ulaşmasını sağlamak. Mimarlar, bu hamleyi ticaretin sürdürülebilirliği ve ekonomik güvenlik için "stratejik bir omurga" olarak nitelendiriyor.

KANAL BOYUNCA YENİ NESİN ŞEHİRLER

Znera Space tarafından paylaşılan görsellerde, kanalın sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda yeni bir yaşam alanı olduğu görülüyor. Proje kapsamında su yolu boyunca modern ticaret merkezleri, yüksek teknolojili akıllı şehir yerleşimleri, turizm ve lojistik odaklı dikey mimari örnekleri yer alıyor.

MÜHENDİSLİK SINIRLARINI ZORLAYAN BİR TASARIM

Projenin önündeki en büyük teknik engel ise bölgenin coğrafi yapısı. Kanalın tamamlanabilmesi için çöl kumlarının yanı sıra, yüksekliği yer yer 3.000 metreyi bulan sarp Hacer Dağları’nın aşılması gerekiyor. Bu devasa bariyerin nasıl geçileceği; bir tünel sistemi mi yoksa devasa kanyon yarıkları mı oluşturulacağı, mühendislik dünyasında merak konusu.