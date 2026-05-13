Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı içerisinde yer alan yapı, yaklaşık 326 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek açık hava asansörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Asansör, dik kayalıkların arasından yükselerek turistleri birkaç dakika içinde dağın zirvesine taşıyor.

MİLYONLARCA TURİST ZİYARET EDİYOR

Çelik ve camdan oluşan dev sistem, özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden milyonlarca kişi, hem doğal manzarayı görmek hem de sıra dışı asansör deneyimini yaşamak için Zhangjiajie’ye gidiyor.

Yetkililere göre asansör, geçmişte saatler süren dağ tırmanışını yaklaşık 1,5 dakikaya indiriyor. Cam kabinli sistem aynı anda onlarca kişiyi taşıyabiliyor ve zirveye ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Uzmanlara göre projede modern mühendislik teknikleri ve dağ yapısına zarar vermeyecek özel tasarım yöntemleri kullanıldı. Asansörün bulunduğu bölge, sisli görüntüsü ve dev kaya sütunlarıyla da dikkat çekiyor.

FİLMLERE İLHAM VERDİ

Zhangjiajie’deki dev kaya oluşumlarının, Hollywood yapımı Avatar filmindeki bazı sahnelere ilham verdiği belirtiliyor. Bölge özellikle doğa turizmi ve sıra dışı mimari yapılarıyla dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçi çekmeye devam ediyor.