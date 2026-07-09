Daha 17 dizisinin çekimleri için Bodrum'da bulunan Cavadzade'nin burada Kadir Taner Uçar ile nikah masasına oturduğu ortaya çıkmıştı.
Oyuncunun 4 Mayıs'ta gerçekleşen nikahına ait fotoğraflar kısa süre içinde gündem olmuştu.
Yoğun çalışma temposunun ardından deniz ve güneşin tadını çıkaran Cavadzade, tatil anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
3,5 milyon takipçili hesabında yayınladığı fotoğraflar kısa sürede beğeni toplarken, 43 yaşındaki oyuncunun fit görünümü de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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