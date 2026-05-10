Florida’da görev yapan 44 yaşındaki cerrah Dr. Thomas Shaknovsky’nin, 70 yaşındaki William Bryan’ın ameliyatı sırasında hastanın dalağı yerine karaciğerini çıkardığı iddia edildi. Olayın ardından Bryan yaşamını yitirdi ve doktor hakkında hem ceza soruşturması hem de tıbbi ihmal davası açıldı.

DOKTORDAN 'TALİHSİZ OLAY' SAVUNMASI

NBC News’e ulaşılan Kasım 2025 tarihli ifadesinde Shaknovsky, yaşanan durumu “inanılmaz derecede talihsiz bir olay” olarak nitelendirerek büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Cerrah, ameliyat sırasında hastanın yoğun kanama geçirdiğini ve kanamayı durdurmaya çalışırken organları karıştırdığını ifade etti.

Shaknovsky, “20 dakika boyunca hayatını kurtarmak için mücadele ettim. O sırada yanlış bölgeye müdahale gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

DALAK YERİNE KARACİĞERİNİ Mİ ALDILAR?

William Bryan’ın eşi Beverly Bryan, eşinin Ağustos 2024’te şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve ameliyat sırasında dalağı yerine karaciğerinin çıkarıldığını öne sürdü. Açılan davada ayrıca doktorun çıkarılan karaciğeri “dalak” olarak etiketlediği ve ameliyat kayıtlarına da bu şekilde geçtiği iddia edildi.

Shaknovsky savunmasında, hastanın dalağında bir kitle bulunduğunu ve bu nedenle organın normalden büyük göründüğünü düşündüğünü söyledi. Ancak dava dosyasında yer alan bir adli tıp değerlendirmesine göre, çıkarıldığı belirtilen dalağın “normal boyutta” olduğu ifade edildi.

William Bryan’ın ölümü sonrası açılan davada Dr. Shaknovsky; tıbbi ihmal ve delil karartmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor. Olayın ardından kısa süreli gözaltına alınan doktorun Walton County Hapishanesi’ne gönderildiği bildirildi. Süreçle ilgili soruşturma ve yargılamanın devam ettiği aktarıldı.