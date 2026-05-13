10 Mayıs’ta Küçükçekmece’de asayiş denetimi yapan polis ekipleri, plakasız bir motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Motosiklette bulunan iki şüphelinin ifadeleri üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adresin, suç örgütünün ‘hücre evi’ olarak kullanıldığı değerlendirildi ve burada 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ile 339 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin ‘Daltonlar’ adıyla bilinen silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin sorgularını sürdüren ekipler, şüphelileri İstanbul’daki hücre evine yerleştirdiği belirlenen 1 kişi ile aynı evde kaldığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.