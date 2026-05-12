Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin hazırlanan 4 Mayıs tarihli ek iddianamede, örgüt yöneticilerinden “Timocan” lakaplı Ahmet Mustafa Timo’nun yasa dışı yollarla Gürcistan’a kaçtığı ve buradan örgüt üyelerine eylem talimatı vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ahmet Mustafa Timo (Timocan)

İddianamede, Timo’nun Gürcistan’da diğer suç gruplarının saldırı girişimleri nedeniyle Irak’a geçtiği, burada tutuklandığı aktarıldı. Millî İstihbarat Teşkilatı’nın 20 Mart 2025’te düzenlediği operasyonla Timo’nun Iraklı yetkililerden Şırnak’ta teslim alındığı, ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi.

Timo’nun gözaltında bulunduğu sırada, 21 Mart günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Esentepe’deki Irak Konsolosluğu’na silahlı saldırı düzenlendi.

BirGün’den Ayça Söylemez’in aktardığına göre, motosiklet kaskı takan iki saldırgandan biri AK-47 marka uzun namlulu silahla konsolosluk binasına ateş açarken, diğer şüpheli saldırı anını cep telefonuyla kaydetti. Saldırıda binaya 6 el ateş açılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Ömer Ç. ile Sehat El F., olay yerinden motosikletle kaçtı ancak yolda kaza yapmaları üzerine yakalandı. Olayda kullanılan silah ile motosiklete el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, iki şüphelinin saldırı öncesinde Silivri’de bir villada kaldıkları belirlendi. Diğer şüphelilerin ise Şişli’deki Trump Apart adlı otelde gözaltına alındığı öğrenildi.

'12 BİN KİŞİ DE ALSANIZ BİZ YİNE YAPACAĞIMIZI YAPARIZ'

Saldırının ardından yurt dışında bulunan firari örgüt üyeleri sosyal medya hesapları üzerinden Irak makamlarını hedef alan paylaşımlar yaptı. Firari örgüt üyesi Mustafa Aktürk, Timo’nun “Türkiye konsolos aracı ile Türkiye sınırından kaçak olarak getirildiğini” öne sürerek “Bunun karşılığı ağır olacak” ifadelerini kullandı. Aktürk bir başka paylaşımında ise “Değil 12 kişi 12 bin kişi de alsanız biz yine yapacağımızı yaparız. Bizi tanıyanlar bunu iyi bilir. Gerek sokak olsun gerek diplomatik olsun bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

'BU SAATTEN SONRA BU ATEŞE KİMSE SU DÖKEMEYECEK'

Firari örgüt üyelerinden Muhammed Ali Çınar da paylaşımında Irak hükümetini hedef alarak, “Hakkında kırmızı bülten kararı olmadan, kanunsuz bir şekilde yargılanmadan para karşılığı MİT güçlerine kardeşimizi satan Irak hükümeti ve diğer emniyet birimleri bilsin ki bu saatten sonra bu ateşe artık kimse su dökemeyecek. Bizim birbirimiz için nelerden vazgeçtiğimizi herkes öğrenecek” ifadelerine yer verdi.