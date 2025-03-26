Kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütünün liderlerinden "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan’da gözaltına alındı.

Uzunyayla, 2021’de Eyüpsultan’da bir kafeye gerçekleştirilen ve iki kişinin öldüğü silahlı saldırının planlayıcısı olarak yargılanmıştı.

Müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezasına çarptırılan Uzunyayla hakkında, suç örgütü yöneticiliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı ile cinayet gibi suçlardan dolayı kırmızı bültenle arama kararı bulunuyordu.

Sabah'ın haberine göre, Uzunyayla önceki gün Yunanistan’ın Selanik şehrinde evinin balkonunda polis operasyonuyla yakalandı.

Ayrıca, Uzunyayla’nın Selanik’te iki hafta önce gerçekleşen, bir kişinin öldüğü ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla da ilişkili olduğu ifade edildi.

AHMET MUSTAFA TİMO IRAK’TA TUTUKLANDI

Kısa bir süre önce Daltonlar suç örgütünün bir diğer yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti’nin ortak çalışmasıyla Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

Timo, "Silahlı suç örgütüne üye olma ve yönetme", "Kasten adam öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Yağma", "Silahlı tehdit", "Mala zarar verme", "Ruhsatsız silah taşıma ve kullanma", "Oto hırsızlığı" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye atma" gibi 31 ayrı suçtan aranıyordu.

IRAK BAŞKONSOLOSLUĞU’NA SİLAHLI SALDIRI

Çete, Timo’nun Irak’ta yakalanmasına tepki olarak Irak Başkonsolosluğu’na uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Bu saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs ise daha sonra yakalanmıştı.