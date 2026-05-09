İstanbul Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde üç gün önce 33 yaşındaki Rüzgar E., boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E’nin bulunduğu eve gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Rüzgar E., eşini silahla vurarak ağır yaraladı. İddiaya göre aynı sırada evde bulunan kayınvalidesi Delal A.’yı da darbetmeye başladı.

(Rüzgar E.)

Bunun üzerine Delal A., eline aldığı bıçakla damadı Rüzgar Eser’i göğsünden bıçakladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Rüzgar E.’i bıçaklanmış halde buldu.

(Nurşin E)

Sağlık ekipleri, Rüzgar E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nurşin E. ise ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nurşin E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sırasında evde bulunan Nurşin E’nin kardeşi B.E. ile annesi Delal A.’nın da darbedildiği, hastaneye kaldırılan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Evde bulunan G.G.’nin ise korkarak bir odaya sığınıp kapıyı kilitlediği öğrenildi.

(Delal A.)

'MUTFAĞA KOŞUP BIÇAK ALDIM'

Gözaltına alınan Kaynana Delal A. ifadesinde, "O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi.

'YERİNDE KİM OLSA AYNISINI YAPARDI'

Serbest bırakılan Kayınvalide Delal A. evine geldiğinde mahallede alkışlarla karşılandı. 10Dakika'nın paylaştığı görüntülerde, "Yapmasaydım hepimizi öldürecekti" diyen kaynanaya bir yakını "Yerinde kim olsa aynısını yapardı abla" şeklinde karşılık verdi.