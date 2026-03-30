Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Kritik deplasman öncesinde bilet krizi yaşanıyor.

YETKİLİLERE BİLET KALMADI

Kosova’nın başkenti Priştine’de yer alan 13 bin 900 kapasiteli Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak mücadeleye iki ülke taraftarının da yoğun ilgisi bulunurken misafir tribün için ayrılan sınırlı sayıdaki biletler, satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Kontenjan kuralı nedeniyle Türk taraftarlara 700 bilet ayrıldı. Satışa çıkan biletler geçtiğimiz pazar günü dakikalar içinde tükendi. Sınırlı kapasite yalnızca deplasman tribününe gelecek taraftarlar için değil, yetkililer ve davetliler için de sorun yarattı.

Protokol kontenjanının da kısıtlı olması nedeniyle TFF yetkilileri, birçok davetliye yer bulamadı. Kosova ise, yüksek ilgi nedeniyle maça giremeyecek taraftarları için kent meydanlarında dev erkanlar kurma kararı aldı.