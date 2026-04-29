Londra’daki dünyaca ünlü Kew Gardens, nadir görülen bir doğa olayına sahne oluyor. Anavatanı Endonezya olan ve bilimsel adı Amorphophallus titanum olan, halk arasında 'ceset çiçeği' olarak bilinen bitki, uzun bir aranın ardından çiçek açtı. Çevreye yaydığı yoğun ve rahatsız edici kokuya rağmen bu anı kaçırmak istemeyen çok sayıda ziyaretçi botanik bahçesine akın etti.

Yıllar süren aralıklarla çiçek açan bu nadir bitki, çürümüş eti andıran keskin kokusuyla öne çıkıyor. Uzmanlar, bu kokunun bitkinin doğal tozlaştırıcılarını çekmek için geliştirdiği bir savunma ve üreme stratejisi olduğunu belirtiyor.

Ziyaretçiler, bitkiden yayılan kokuyu köpek nefesine ya da kirli çoraplara benzetti. Ancak bu durum ilgiyi azaltmak yerine daha da artırdı. Seraya gelenler, hem bu sıra dışı bitkiyi yakından görmek hem de kokusunu deneyimlemek için uzun süre kuyrukta bekledi.

Titan arumun çiçeklenme dönemi oldukça kısa sürüyor. Uzmanlar, bu nadir sürecin yaklaşık 48 saat içinde tamamlandığını ve ardından bitkinin hızla solmaya başladığını belirtiyor.

Kimya mühendisi Joe Frewin ise çiçeği gördükten sonra yaptığı değerlendirmede, bitkinin beklediğinden çok daha büyük olduğunu ve kokunun düşündüğü kadar rahatsız edici olmadığını söyledi.