Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal, dedesinin cenaze töreninde tabut başında çektiği TikTok videosuyla sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Cenaze evinde çektiği videolar nedeniyle kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olan Bal, gelen yoğun tepkilerin ardından kendi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Hakkındaki iddialara ve olumsuz yorumlara yanıt veren Melek Bal, dedesiyle çok özel bir bağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ben dedemi çok severdim, dedem de beni çok severdi. Son dönemde demansı vardı ve her şeyi unutmaya başlamıştı ama çok neşeli bir insandı. Dedemin arkasından herkes çok ağladı, en çok da ben ağladım belki de. Dedem arkasından ağlamasındansa bunu tercih ederdi. Benim üzülmediğimi nereden biliyorsunuz? Olayın şokunun da etkisi var, o an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişman değilim, kimse de umurumda değil."
"YENİ ŞARKIM ÇIKACAK HAYAT DEVAM EDİYOR"
Açıklamasının sonunda ticari projelerine de değinen Melek Bal, eleştirileri umursamadığını belirterek, "Yeni şarkım 22 Mayıs'ta çıkacak. Prim diyebilirsiniz. Hayat devam ediyor" sözleriyle kendisini eleştirenlere rest çekti.