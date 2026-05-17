Dedesinin tabutunun başında çektiği TikTok videosu çekerek tepkilerin odağı olan genç kızın ünlü şarkıcı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal olduğu ortaya çıktı.

Geçen gün TikTok'ta yayınladığı videoda dedesinin tabutuyla pozlar veren kişi tanıdık çıktı. Tabutun başında poz veren genç kadının Umut Akyürek'in kıza Melek Bal olduğu anlaşıldı.

GELEN TEPKİLERE SİTEM ETTİ

Sosyal medyada kendisine gelen tepkilere yanıt veren Melek Bal, “Dedemle son bir kez aynı karede olmak istedim” ifadelerini kullandı. Kötü yorumlara sitemini dile getiren Melek Bal, "Baş sağlığı dilemek yerine, videoyu geçmek yerine çirkin kalbinizle yaptığınız yorumlar gerçekten iğrenç. Normalde hiçbir linci takmam biliyorsunuz ama bu hassas bir konu. Madem en Müslüman, en ailevi değerleri olan sizlersiniz elinizi açın bir Fatiha okuyun" diye yazdı.

MADDE BAĞIMLILIĞI NEDENİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Melek Bal daha önce de madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görmesiyle gündeme gelmişti.