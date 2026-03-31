İmralı Adası'ndan ayrılmak istemediği bilinen teröristbaşı Abdullah Öcalan için ev inşa edileceği DEM Parti tarafından da resmen doğrulandı.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülat Hatimoğulları, "İmralı'da bir konut yapıldığı bilgisi var ama bu konuta henüz Öcalan taşınmış değil. Bir konuttan bir konuta taşınmak mıdır mesele? Burada asıl mesele statünün tanımlanması." ifadelerini kullanırken, Öcalan için hazırlanan evin detayları da ortaya çıktı.



EV TAMAM, MİSAFİR İSTİYOR



Öcalan'ın İmralı'da taşınacağı villa için DEM Parti tarafından 'statü' talebi gelirken, ada dışından eve giriş-çıkışların esnek olması ve Öcalan'ın dışarıyla rahatça iletişim kurabilmesi isteniyor.



MHP lideri Devlet Bahçeli de 24 Şubat tarihli grup toplantısında Öcalan için “Statü” çıkışı yapmış ve “Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?” ifadelerini kullanmıştı.







UMUT HAKKI ÇIKSA BİLE ADA'DAN ÇIKMAK İSTEMİYOR



Kamuoyunda sıklıkla tartışılan 'ev hapsi' ya da 'umut hakkı' gibi ihtimaller gerçekleşse bile, güvenlik endişeleri nedeniyle Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak istemediği biliniyor.













