DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, dün yapılan resmi duyurunun ardından bugün İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmeye başladı. Ziyaretin detayları ve ana gündem maddeleri, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından dün parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuştu.
Görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Doğan, yasal süreç ve bundan sonra atılacak adımların konuşulacağını aktardı.
Kamuoyunda tartışılan ev hapsi ve statü iddialarına da değinilen ziyarette, Öcalan'ın koşullarının detaylıca değerlendirileceği açıklandı. Görüşmenin ardından bu başlıklara ilişkin ortaya çıkacak yeni durumların ve olası gelişmelerin heyet tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.