Iğdır’da polis uygulamasından kaçan sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarpması sonucu belediye işçisi yaralandı. Gece saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı’nda meydana gelen kazada, polis ekiplerinin takibe aldığı aracın sürücüsünün Şiyar Güneş (28) olduğu belirlendi. Kazada yaralanan belediye çalışanı Yusuf Öztürk (55), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYE İŞÇİSİ AĞIR YARALANDI

İddiaya göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte şok uygulama yaptığı sırada bir otomobil sürücüsünün kaçtığını fark etti. Bunun üzerine resmi polis araçları otomobili takibe aldı. Kaçan sürücü, İrfan Caddesi’nde virajı alamayarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan belediye işçisi Yusuf Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk daha sonra tedavi için Erzurum’a sevk edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından polis ekiplerinin kimlik kontrolünde sürücünün Şiyar Güneş olduğu tespit edildi. Yapılan alkol kontrolünde 2.9 promil alkollü olduğu belirlenen Güneş’e 640 bin TL idari para cezası uygulandı.

5 YILDA 3 KEZ EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün daha önce de son 5 yıl içinde üç kez ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Güneş hakkında adli işlem başlatıldı.

(DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş)

DEM PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU ÇIKTI

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar İrfan Caddesi’ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamayarak motosiklete çarpması ve sonrasında yaşananlar yer aldı. Kazaya karışan sürücünün, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.