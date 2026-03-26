Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası Milli Takım seçmeleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan sporculardan biri de Okan Kurt oldu.

EŞİNE DESTEK OLDU

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşine destek olmak için seçmeleri izleyiciler arasından takip etti. Akalın’ın salondaki varlığı dikkat çekerken, Kurt sahnede performansını sergileyerek milli takım kadrosuna girebilmek için ter döktü.

''SPORLA ANILMAK GÜZEL''

Akalın, sosyal medyada eşine şu sözlerle destek verdi:

“O sahneye çıktığın için bile alkışlar... Sporla anılmak da güzel be!”

Paylaşımında nazar boncuğu ve alkış emojileri de kullandı.

Dört gün süren organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele etti. Seçme sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.