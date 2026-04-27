Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'nde trajik bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Erol Baysal, arkadaşı H.D.'yi kendi evine misafir olarak davet etti. İkili arasında evde bulundukları sırada henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sırasında H.D., yanındaki demir sopayla Baysal'a saldırarak onu ağır şekilde yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye süratle jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Ağır yaralı halde Serinhisar Devlet Hastanesine ulaştırılan 62 yaşındaki Erol Baysal, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren H.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.