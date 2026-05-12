Belediyenin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Büyükşehir Belediyemizde Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta olan Sayın Demirhan Gözaçan, belediyemiz faaliyetleri dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade ve bilgisi başvurulmak üzere gözaltına alınmış olup belediyemiz hakkında kamuoyu nezdinde oluşabilecek yanlış kanaatlerin engellenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Manisa halkımızın bilgisine sunarız.