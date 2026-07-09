2352 yıl hapsi istenen Ekrem İmamoğlu’na 1,5 gün avukatları ve çapraz sorgusuyla savunma süresi tanındı. Mahkeme başkanı, ilk celseyi 9 Temmuz itibarıyla bitirmekte kararlı olduğunu açıklamıştı. HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 14 gün, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise tek suçlamadan bir gün savunma yapmıştı. 143 eylemden sorumlu tutulan ve ‘suç örgütü lideri’ iddiasıyla yargılanan İmamoğlu’na bu hakkın tanınmamasına İmamoğlu dün mahkemede şu sözlerle isyan etti:

ÖRNEK VERDİ

“Bakınız, bir iki örnek vereyim size; Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ, sadece ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten dolayı 1 tam gün savunma yaptı, hiç kesilmedi. Sevgili Selahattin Demirtaş yani ağır bir hukuksuzluğa maruz bırakılıyor ve ne yazık ki serbest bırakılmıyor. 14 gün kesilmeden sayın Selahattin Demirtaş savunma yaptı, 14 gün kesilmeden... Ve malum muhatap olduğu tekil konulardı ve o konu üzerinden tabii ki siyasi içerikli bir savunma yaptı.

‘SİYASİ DAVA’

Biz burada her mahkemede yüce Türk milletine dönük konuşuyorz. Türk milletini ilgilendiren bir konu bu. Tümüyle siyasi bir davadır. Bu, benim olduğu kadar kamuoyunun yüzde 70-75’inin kanaetidir. Bu durumda bana gelip 4-5 saatte konuş derseniz bütün emekler boşa gider.”

CMK 203 NEDİR?

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 203’ncü madde mahkeme başkanı veya hâkimin duruşma düzenini ve disiplinini sağlama yetkisini düzenleyen yasal hükümdür. Bu madde, mahkeme salonunda huzuru bozan kişilere karşı uygulanacak yaptırımları ve sınırları belirler. Öte yandan CMK 203 uygulanan kişiler hakkında 4 güne kadar disiplin hapsi cezası uygulanabilir.

‘MİLLETİN KANAATİ DE BÖYLE’

İmamoğlu, “Burada yüce Türk milletine dönük konuşuyoruz. Bu siyasi bir davadır, milletin kaati de budur” dedi.