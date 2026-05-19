Çin, dünyanın en zorlu ve en derin su altı demiryolu projesi olan "Shenjiang-1" tünelinin kazı çalışmalarında rekor bir derinliğe ulaştı. Nisan 2026 itibarıyla deniz tabanının 113 metre altına kadar inen mühendisler; 13 farklı jeolojik katmanı ve 6 aktif fay hattını aşarak modern tünelcilik tarihinde yeni bir sayfa açtı.

İngiltere ile Fransa’yı birbirine bağlayan efsanevi Manş Tüneli’nden bile daha ekstrem koşullara sahip olan bu proje, tamamlandığında toplam 13,69 kilometre uzunluğunda devasa bir su altı geçidi olacak.

Marmaray projesindeki tüp tünel mantığından farklı olarak, doğrudan deniz tabanının altındaki kaya ve toprak katmanlarının oyulmasıyla inşa edilen tünelde, devasa su basıncı nedeniyle sıra dışı önlemler alınıyor.

Deniz tabanının altında basıncın 11 bara (yaklaşık 120 metre derinlikteki bir dalgıcın maruz kaldığı basınca) ulaşması sebebiyle, kazı alanına hiçbir işçi ayak basamıyor; tüm süreç yüzeyden uzaktan kumandayla yönetiliyor.

Çin üretimi 13,42 metre çapındaki devasa tünel açma makinesi (TBM), çökme ve su baskınlarını önlemek için özel çamur basıncı teknolojisi kullanarak günde ortalama yalnızca 2 metre ilerleyebiliyor. Yüksek hızlı trenlerin güvenle geçebilmesi için milimetrik hassasiyetle yerleştirilen beton halkalar, tünele en az 100 yıllık bir kullanım ömrü sunuyor.

SEYAHATLER 1 SEYAHAT ALTINA DÜŞECEK

86 milyon nüfuslu 2 trilyon dolarlık devasa ekonomisiyle Çin’in sanayi kalbi sayılan Guangdong-Hong Kong-Makao bölgesini birbirine bağlayacak olan bu mega proje, Shenzhen ve Jiangmen şehirleri arasındaki entegrasyonu tamamlayacak.

İnci Nehri nedeniyle şu an feribot veya kara yoluyla 2 saatten fazla süren seyahat süresi, yüksek hızlı tren tüneli sayesinde 1 saatin altına inecek. Bölgesel ekonomiyi, lojistik hatlarını ve iş gücü piyasasını tamamen yeniden şekillendirecek olan bu su altı demiryolu tünelinin, önümüzdeki yıllarda dünyanın en verimli ticaret koridorlarından birine hayat vermesi bekleniyor.