Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP yönetimi döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bir aracın uzun süre Cumhurbaşkanlığı aile fertlerinin kullanımına verildiğini iddia etti.

“İBB’deki araç saltanatı” başlığıyla açıklama yapan Yavuzyılmaz, İstanbul halkına ait kaynakların usulsüz şekilde kullanıldığını savundu. Paylaşımda, İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Garaj Amirliği’ne ait olduğu belirtilen “Araç Teslim Tutanağı”na da yer verildi.

Belgede, 34 NZ 8512 plakalı Volkswagen Passat marka aracın 20 Haziran 2017 ile 10 Nisan 2019 tarihleri arasında “Cumhurbaşkanlığı aile fertleri”ne tahsis edildiği öne sürüldü. Yavuzyılmaz, söz konusu tahsis süresinin toplam 660 gün olduğunu ifade etti.

Açıklamasında aracın kiralama ve akaryakıt giderlerinin de İBB bütçesinden karşılandığını ileri süren Yavuzyılmaz, “Bunun adı, İBB’nin kamu kaynaklarıyla araç saltanatı sürmektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yavuzyılmaz’ın, önceki gün de benzer şekilde İBB’ye ait başka bir aracın yaklaşık 200 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı aile fertlerinin kullanımına verildiğini gösterdiğini belirttiği başka bir belge paylaştığı öğrenildi.