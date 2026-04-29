Trieste Körfezi'nde son 2 haftadır kelimenin tam anlamıyla bir doğa felaketi yaşanıyor. Adriyatik Denizi, sayılamayacak kadar çok denizanası tarafından istila edildi. İlk bakışta viral videolar için muazzam bir manzara sunan bu olay, bölge halkı için adeta bir kabusa dönüştü. Yerel halkın deyimiyle; "denizin üzerinde boğulmadan yürümek" artık mümkün hale geldi.

Denizanası yoğunluğu o kadar arttı ki, bölge balıkçılık için bir "çıkmaz sokak" haline geldi.

Balıkçı Diego Sugan, durumun ciddiyetini şu sözlerle anlatıyor: "Denize açılamıyoruz, her yerde milyarlarca denizanası var!" Kısa bir süreliğine kaybolan canlılar, bu kez katlanarak geri döndü ve tüm sektörü felç etti.

"Ağlarımızı paramparça ediyorlar"

Balıkçılar için durum sadece bir erişim engeli değil, aynı zamanda ciddi bir maddi hasar riski taşıyor.

Milyarlarca denizanası, balıkçı ağlarını ağırlaştırarak parçalıyor ve ekipmanları kullanılamaz hale getiriyor.

Yerel balıkçıların denize çıkamaması nedeniyle pazarlara gelen balıklar artık Slovenya ve Hırvatistan gibi çevre ülkelerden ithal edilmeye başlandı.

Balıkçıların karaya hapsolduğu bu dönem, aslında bölgenin en değerli balıkları olan çipura ve kırmızı balık avı için yılın en iyi zamanıydı, ancak doğanın bu "istilası" nedeniyle sezonun büyük bir kısmı şimdiden kayıp olarak kayıtlara geçti.