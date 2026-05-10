Antalya’nın mavi sularını korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Antalya’da deniz hep temiz" projesi kapsamında düzenlenen deniz dibi temizliği, çarpıcı görüntülere sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Valilik koordinasyonunda gerçekleştirdiği etkinliğin üçüncü etabı, Antalya Balıkçı Barınağı’nda 38 gönüllü dalgıcın katılımıyla tamamlandı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’nin de destek verdiği çalışmada, deniz tabanından yaklaşık 7 ton atık çıkarıldı.

Dalgıçların su altından çıkardığı eşyalar ise kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. Deniz dibinden 60 adet araç lastiğinin yanı sıra; tam takım yemek setleri, bahçe oturma grupları ve demir korkuluklar gibi "pes" dedirten nesneler çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, çıkarılan her malzemenin insanlığın doğada bıraktığı utanç verici bir iz olduğunu belirterek, denizleri korumanın bir tercih değil mecburiyet olduğunun altını çizdi.

Anneler Günü’ne denk gelen etkinlikte kadın dalgıçların yoğun katılımı dikkat çekerken, toplanan atıkların "Atıktan Sanata" projesi kapsamında bir farkındalık sergisine dönüştürüleceği açıklandı. Çıkarılan tonlarca çöp, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla liman alanında bir süre sergilendi.