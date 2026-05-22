Dünyanın en yoğun nüfuslu adalarından biri olan Java (Cava) Adası sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, Endonezya hükümeti milyonlarca insanı ve ülke ekonomisini kurtarmak için tarihin en büyük altyapı hamlelerinden birini başlattı.

Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto hükümetinin öncelikli projeleri arasında yer alan plan kapsamında, adanın kuzey kıyılarına yaklaşık 80 milyar dolar (yaklaşık 2,6 trilyon TL) maliyetle 575 kilometre uzunluğunda devasa bir deniz duvarı inşa edilecek.

"Dev Deniz Duvarı" adı verilen ve 15 aşamadan oluşması planlanan bu mega proje, sadece yükselen deniz seviyelerine karşı fiziksel bir set çekmeyi hedeflemiyor. Endonezya Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Agus Harimurti Yudhoyono, bu girişimin ülkenin ekonomik kalbini koruma hamlesi olduğunu vurguladı.

Nitekim duvarın koruyacağı sanayi bölgeleri, limanlar, havalimanları ve tarım arazileri, Endonezya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık 368 milyar dolarlık kısmını, yani ekonomisinin ana damarını temsil ediyor.

ŞEHİRLER ÇÖKMEYE BAŞLADI

Nisan 2026'da Science Advances dergisinde yayımlanan çarpıcı bir araştırma, bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Columbia İklim Okulu bilim insanlarının verilerine göre, Java Adası'ndaki asıl tehdit sadece küresel ısınmayla yükselen okyanuslar değil, adanın bizzat kendisinin hızla çökmesi. Kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ve ağır kentleşme nedeniyle adanın kuzey kıyıları bazı bölgelerde on yılda 1,5 metreye varan korkutucu bir hızla batıyor.

Uzmanlar, 2050 yılına gelindiğinde kıyı bölgelerindeki su baskını riskinin yüzde 85'inin bu toprak çökmesinden kaynaklanacağını belirtiyor. Gıda güvenliğini, lojistik hatlarını ve milyonlarca insanın yaşamını doğrudan tehdit eden bu mega çöküşe karşı inşa edilecek 575 kilometrelik set, doğayı zorlamanın yaratacağı çevresel tartışmaların gölgesinde ülkenin geleceğini belirleyecek en kritik savunma hattı olacak.