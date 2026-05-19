Fransa'nın batı kıyısında yer alan ve Noirmoutier Adası'nu ana karaya bağlayan ünlü "Passage du Gois" (Gois Geçidi), günde iki kez okyanus sularının altında kalarak tamamen haritadan silinen sıra dışı yapısıyla dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki bu tarihi yol, Ay'ın çekim gücüne bağlı olarak yaşanan şiddetli gelgit olayları nedeniyle günde iki defa okyanusun çekilmesiyle ortaya çıkıyor ve ancak o zaman araç, bisiklet ile yaya geçişlerine izin veriyor. Sular yükseldiğinde ise yolun tamamı dört metreye kadar su altında kalarak adeta okyanusun bir parçası haline geliyor.

Çevresinde hiçbir bariyer veya koruma duvarı bulunmayan, kayalar ve sıkışmış kumlardan oluşan bu dar geçit, doğanın gücünü sergileyen tehlikeli bir turizm merkezine dönüşmüş durumda.

MAHSUR KALINCA KULELERE SIĞINIYORLAR

Güvenli geçiş için her gün yalnızca birkaç saatlik kısıtlı bir zaman dilimi bulunurken, adaya geçmek isteyen sürücülerin ve seyahatseverlerin yerel gelgit takvimlerini, mobil uygulamaları ve yol girişindeki dijital uyarı tabelalarını çok sıkı takip etmesi gerekiyor.

Okyanus sularının ani ve hızlı bir şekilde yükselmesi nedeniyle yolda mahsur kalan dikkatsiz yolcular için güzergah boyunca özel kurtarma kuleleri inşa edilmiş. Sular yükseldiğinde araçlarını bırakan kazazedeler, deniz tekrar çekilene kadar bu yüksek kulelere sığınarak hayatta kalabiliyor.

MODERN KÖPRÜLERE RAĞMEN POPÜLER

Yüzyıllar boyunca bölge halkı, balıkçılar ve tüccarlar tarafından ana karaya ulaşımın tek yolu olarak kullanılan bu tarihi geçit, günümüzde modern köprülerin yapılmasına rağmen popülerliğini kaybetmedi.

Gelgitin çekildiği anlarda sadece gezginlerin değil, suların çekilmesiyle ortaya çıkan kabuklu deniz ürünlerini ve yosunları toplamak isteyen balıkçıların da akınına uğrayan Gois Geçidi; sunduğu eşsiz manzaralar, macera dolu geçiş deneyimi ve barındırdığı doğal risklerle Fransa'nın en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.