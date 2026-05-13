Güneydoğu Asya’nın ulaşım haritasını değiştirmeye hazırlanan Filipinler, Manila Körfezi üzerinde yükselen milyar dolarlık dev havalimanı projesinde sona yaklaşıyor. "Yeni Manila Uluslararası Havalimanı" (NMIA) adıyla inşa edilen devasa tesiste, en zorlu aşama olan deniz dolgu ve zemin güçlendirme çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı. 2.500 hektarlık dev bir alana yayılan proje, 2026 yılında terminal inşaatının başlamasıyla yeni bir evreye geçecek.

TAM KAPASİTEDE 100 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Manila metropolünün kronikleşen hava trafiği sorununa kesin çözüm olarak sunulan havalimanı, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yılda 100 milyon yolcuya hizmet verebilecek.

Bu rakam, projeyi sadece Filipinler’in değil, Asya’nın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getiriyor. Beş kanatlı dev bir terminal binası ve tam 240 biniş kapısı ile tasarlanan kompleks, bölgedeki lojistik ve turizm dengelerini de kökten değiştirmeyi hedefliyor.

DEV PİST SİSTEMİ DİKKAT ÇEKTİ

Projenin en dikkat çeken teknik detayı ise birbirine paralel olarak planlanan dört pistlik dev pist sistemi. İlk aşamada inşa edilecek iki pistin ardından kademeli olarak genişleyecek olan tesis, aynı anda çok sayıda uçağın iniş ve kalkış yapmasına olanak sağlayarak rötarları minimuma indirecek.

Yetkililer, dolgu çalışmalarının tamamen bitmesi için hala 33 milyon metreküp kuma ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, inşaatın planlandığı gibi gitmesi durumunda 2028 yılında tüm birimlerin tam randımanlı olarak hizmete girmesi bekleniyor.

BÖLGEYİ EKONOMİK OLARAK CANLANDIRACAK

Başkent Manila’nın merkezindeki yoğunluğu Bulakan eyaletine kaydırması beklenen bu yatırım, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda dev bir ekonomik bölge tasarımı olarak görülüyor.

Havalimanı çevresinde oluşacak yeni ticaret, hizmet ve konaklama alanlarıyla Filipinler'in uluslararası ticaretteki rekabet gücünün zirveye taşınması planlanıyor. 2026’da açılacak ilk terminallerle birlikte bölge halkı ve uluslararası yolcular için yeni bir dönem başlayacak.