Ortadoğu’da yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki tehdit daha düne kadar Japon kamuoyunun yabancı olduğu "nafta" maddesini ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Ham petrolden elde edilen ve benzin üretiminden tıbbi malzemelere, plastik ambalajlardan matbaa mürekkebine kadar çok geniş bir alanda kullanılan nafta, tedarik zincirindeki kırılma nedeniyle Japonya'da günlük hayatı felç etme noktasına getirdi.

Krizin ciddiyeti, Japonya’nın dev atıştırmalık üreticisi Calbee’nin radikal kararıyla kamuoyunun gözünde somutlaştı. Şirket, amiral gemisi olarak nitelendirilen patates cipslerinin ikonik renkli ambalajlarını, mürekkep tedarikinde yaşanan darboğaz sebebiyle 12 Mayıs itibarıyla siyah-beyaz tasarımlarla değiştireceğini açıkladı. Bu gelişme, nisan ayında fiyatı yüzde 79,4 oranında artan naftanın sadece bir sanayi girdisi değil, tüketim alışkanlıklarını kökten değiştiren bir risk olduğunu ortaya koydu.

ARZ KESİNTİSİNE KARŞI SAVUNMASIZ

Japonya’nın petrol ihtiyacının yüzde 90’dan fazlasını Ortadoğu’dan karşılaması, ülkeyi Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir arz kesintisine karşı savunmasız bırakıyor. Tedarik zincirindeki bu aksama yalnızca gıda ambalajlarıyla sınırlı kalmayıp inşaat, kuru temizleme, gıda işleme ve boya üretimi gibi pek çok sektöre de sıçramış durumda.

HALKA 'PANİK YAPMAYIN' ÇAĞRISI YAPILDI

Hükümet kanadında ise yükselen tansiyonu düşürme çabası hakim. Çevre Bakanı Hirotaka Ishihara, plastik çöp poşeti üretimi için yeterli stok bulunduğunu belirterek halka panik alımlarından kaçınma çağrısında bulundu. Başbakan Sanae Takaichi ise alternatif kaynak arayışlarının sürdüğünü ifade ederken, komşu Asya ülkelerinde uygulanmaya başlanan tüketimi kısıtlama çağrılarına henüz başvurmayacaklarını yineledi.

Tüm bu ekonomik çalkantı, siyasi arenada da karşılığını buluyor. Son yayımlanan anketlere göre hükümete olan güven kan kaybederken, halkın büyük çoğunluğu yönetimin bir an önce resmi bir enerji tasarrufu çağrısı yapması gerektiğini düşünüyor. Ortadoğu’daki çatışmaların bir yansıması olan nafta krizi, Japonya için artık stratejik bir güvenlik meselesine dönüşmüş durumda.